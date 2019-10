DNB: Banken versoepelden acceptatiecriteria woninghypotheken derde kwartaal

Minder vraag naar woninghypotheken

Daarnaast melden Nederlandse banken dat de vraag naar woninghypotheken in het derde kwartaal van 2019 gestegen is ten opzichte van het kwartaal daarvoor maar stijging is fors lager dan de gerapporteerde vraagtoename de afgelopen periodes', aldus DNB. De krapte op de Nederlandse woningmarkt en de toenemende concurrentie van niet-banken als hypotheekverstrekkers zijn mogelijke verklaringen voor beide ontwikkelingen.

Driemaandelijkse Bank Lending Survey (BLS)

Deze uitkomsten blijken uit de meest recente driemaandelijkse Bank Lending Survey (BLS), waarin percepties van een aantal van in Nederland gevestigde banken over hun kredietverlening aan huishoudens en bedrijven in het eurogebied worden geïnventariseerd, evenals de acceptatiecriteria die zij daarbij hanteren.

Kleinere stijging van vraag naar hypothecaire leningen

In het derde kwartaal van 2019 meldt per saldo 14 procent van de Nederlandse banken een stijging in de vraag naar woninghypotheken. Als relevante factoren voor de vraagtoename worden onder andere het gegroeide consumentenvertrouwen en het algemeen (lage) niveau van rentetarieven genoemd. De vraagstijging is echter minder gedragen dan het afgelopen jaar, want tussen het tweede kwartaal van 2018 en het tweede kwartaal van 2019 schommelde het aandeel van banken dat een toename in de hypotheekvraag rapporteerde rond 50 procent.

'Vraag gaat weer stijgen'

Verder verwachten banken dat de toename van de hypotheekvraag het komende kwartaal groter zal zijn ten opzichte van de afgelopen periode: voor het vierde kwartaal van 2019 voorziet per saldo 32 procent van de banken een stijging in de vraag naar hypothecaire leningen.