Forse toename van aantal bedrijven dat naar VS exporteert

In 2018 exporteerden 8,9 duizend bedrijven goederen naar de Verenigde Staten, ruim een kwart meer dan in 2015. 'Deze toename is sterker dan die van het totaal aantal exporterende bedrijven, dat 10 procent groter was dan drie jaar eerder', zo meldt het CBS donderdag op basis van de factsheet ‘Internationale handel’.

Handel, industrie of bouwnijverheid

Het totale Nederlandse bedrijfsleven bestond in 2018 uit 1,2 miljoen bedrijven. Hiervan heeft bijna 10 procent exportactiviteiten. In dit onderzoek zijn alleen bedrijven meegeteld die in een jaar meer dan 5 duizend euro goederenexport hadden. In 2018 waren dat 67,5 duizend bedrijven. Van de ruim 8,9 duizend bedrijven die naar de VS exporteerden, was 70 procent actief in de handel, industrie of bouwnijverheid. In 2018 waren er ruim 40 procent meer bedrijven in de zakelijke dienstverlening met goederenexport naar de VS dan in 2015.

Export vooral binnen Europa

Exporterende bedrijven kunnen meerdere exportbestemmingen hebben. In de meeste gevallen exporteren bedrijven binnen de Europese grenzen. Tot de vijftien landen waarmee de meeste bedrijven handelen behoren veertien Europese landen. Het enige niet-Europese land is de Verenigde Staten met een 13e plaats. Er exporteren meer Nederlandse bedrijven naar Luxemburg dan naar China. Gemeten naar het aantal exporteurs staat China op de 27e positie. Als de waarde van de goederenexport in beschouwing wordt genomen, staat China in rangorde op de 9e plaats. Luxemburg staat dan op 39.

Ruim 6 op de 10 bedrijven exporteren naar België

Circa 42 duizend bedrijven exporteerden in 2018 naar België. Twee derde van de bedrijven die exporteren naar België telt minder dan tien werkzame personen. Bijna twee derde van het aantal exportactiviteiten met België betreft handelingen in de groot- en detailhandel. Een kwart van de export komt voor rekening van industrie en bouwnijverheid. Het aantal bedrijven dat exporteert naar Duitsland bedraagt 38 duizend. Dat is 56 procent van het totaal aantal exporterende bedrijven.