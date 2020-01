Nederlandse goederenimport uit China ruim 39 miljard euro

In 2018 importeerde Nederland voor 39,2 miljard euro aan goederen uit China, waarvan twee derde weer naar andere landen werd geëxporteerd. Bedrijven voeren uit China relatief vaak hightechproducten in die ze verder verwerken. Dit meldt het CBS in de publicatie “De Nederlandse importafhankelijkheid van China, Rusland en de VS”.

De goedereninvoer uit China groeide de laatste drie decennia veel harder dan de totale goedereninvoer. Het aandeel van goederen uit China in de import steeg van 0,5 procent in 1988 naar 8,9 procent in 2018. De laatste jaren schommelde dit aandeel tussen 8 en 9 procent.

Nederland toegangspoort naar Europese markten

Van de 39,2 miljard euro aan goederen die Nederland in 2018 uit China importeerde, was 26,3 miljard euro bestemd voor wederuitvoer en bijna 12,9 miljard euro voor de Nederlandse markt. Ongeveer twee derde van de uit China geïmporteerde goederen verliet Nederland in vrijwel onbewerkte staat.

De goedereninvoer uit China bestemd voor de Nederlandse markt bestond voor 7,6 miljard euro aan directe invoer als input voor de productie van goederen en diensten door bedrijven in Nederland (intermediair verbruik). De andere 5,2 miljard euro betrof invoer van eindproducten voor finale bestedingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bestedingen aan consumptiegoederen zoals speelgoed, of aan kapitaalgoederen zoals machines.

Relatief veel import van hightechgoederen

De 7,6 miljard euro aan Chinese invoer voor verbruik in productieprocessen in Nederland kan worden uitgesplitst naar technologische intensiteit. Hightechgoederen, zoals laptops, tablets, en telefoons, zijn goed voor 28 procent. Dat is een hoog aandeel, in de totale invoer vanuit de hele wereld voor verbruik in productieprocessen is het 9 procent.

Mediumhightechgoederen hadden het grootste aandeel in de invoer uit China voor verdere verwerking met 34 procent (wereldwijd 26 procent). De voornaamste ingevoerde mediumhightechproducten uit China zijn ledlampen, lithium-ion-batterijen (vooral gebruikt in consumentenelektronica en elektrische auto’s) en telefoonladers.