Prijzen nieuwbouwkoopwoningen ruim 6 procent hoger

In het derde kwartaal van 2019 waren nieuwbouwkoopwoningen 6,3 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode ook met 6,3 procent. Daarmee bevindt Nederland zich met betrekking tot de huizenprijsontwikkeling in de Europese middenmoot. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.

Waar nieuwbouwwoningen de afgelopen twee jaar harder in prijs stegen dan bestaande koopwoningen, was de prijsstijging in het derde kwartaal van 2019 voor beide even groot. De prijsstijging van nieuwbouwkoopwoningen ten opzichte van een jaar eerder is wel kleiner dan in voorgaande kwartalen. Ook bij bestaande koopwoningen nam de prijsstijging af, maar de daling was minder groot.

Verkochte koopwoningen in vijf jaar bijna 38 procent duurder

De prijzen van alle verkochte Nederlandse koopwoningen, uitgedrukt in de huizenprijsindex, stijgen al jaren. Bestaande koopwoningen werden sinds eind 2013 elk jaar duurder. Voor nieuwbouwkoopwoningen zette deze trend een jaar later in. In het derde kwartaal van 2019 waren verkochte koopwoningen gemiddeld bijna 38 procent duurder dan vijf jaar eerder in het hetzelfde kwartaal.

Nederland in Europese middenmoot

Binnen de Europese Unie waren in het derde kwartaal van 2019 de huizen gemiddeld 4,1 procent duurder dan een jaar eerder. In Letland stegen de prijzen van woningen met 13,5 procent het meest in de Europese Unie, in Italië met 0,4 procent het minst. Italië is al jarenlang de hekkensluiter van dit rijtje.

Nederland bevindt zich met de ontwikkeling van de huizenprijzen in de middenmoot van de EU, vergelijkbaar met Litouwen en Oostenrijk. Nederland stond de afgelopen twee jaar in de top tien van landen waar de huizenprijzen het hardst stegen, maar valt daar in het derde kwartaal van 2019 uit.