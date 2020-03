Opnieuw fout bij Belastingdienst

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft voor de derde keer deze week de Kamer geïnformeerd over een fout bij de Belastingdienst. Deze keer zijn er bij het berekenen van de voorlopige aanslagen over 2019 en 2020 de verkeerde percentages gebruikt.

Volgens het Parool gaat hierbij om de percentages die gebruikt worden om te bepalen hoeveel belasting er betaald moet worden over inkomsten uit vermogen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een fictief behaald rendement over verschillende vermogenscategorieën.

In 2019 had is fictieve rendement 5,59 procent zijn en is vastgesteld op 5,6 procent. Voor 2020 werd 5,33 procent gebuikt, terwijl dit 5,28 had moeten zijn. Voor het spaargeld gebruikte de Belastingdienst wel het juiste percentage, maar voor 2020 niet. Hierbij werd met 0,06 procent gerekend en dit had 0,07 moeten zijn.

Volgens Vijlbrief zouden de gevolgen van de fout beperkt zijn.