Rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken tijdelijk versoepelt

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) versoepelt tijdelijk enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling. 'In deze tijd van de Corona-uitbraak moet voorkomen worden dat de bevoorrading van essentiële goederen in het geding komt. In het bijzonder supermarkten en apotheken moeten bevoorraad blijven worden. Ik sta daarom in nauw contact met de vervoerssector en doe mijn uiterste best om hen te ondersteunen', zo heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.