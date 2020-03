Minder luchtvaart in februari 2020

In februari 2020 is het aantal passagiers in de luchtvaart voor het eerst in zeven jaar gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Waar in januari het aantal passagiers nog steeg met 1,8 procent, waren er in februari 1,3 procent minder passagiers die van en naar de Nederlandse luchthavens reisden. Het aantal passagiers dat van en naar Azië vloog, daalde in februari met bijna 19 procent ten opzichte van februari 2019. Op dat moment was de Coronacrisis in Azië al in volle gang Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

Passagiers China en Hongkong sterk afgenomen

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het aantal passagiers van en naar met name China en Hongkong sterk gereduceerd. Reisden in februari 2019 nog 89,4 duizend passagiers tussen Nederland en China, in februari 2020 waren dat er 19,7 duizend, een daling van 78 procent. Zo heeft bijvoorbeeld KLM na 3 februari geen enkele vlucht naar China uitgevoerd. Het aantal reizigers van en naar Hongkong nam af van 31,3 duizend passagiers in februari 2019 naar 18,1 duizend een jaar later, een daling van 42 procent. Het aantal reizigers op Singapore en Zuid-Korea nam in februari af met respectievelijk 3,5 en 2,6 procent.

Daling aantal passagiersvluchten tussen Nederland en China

De daling van het totaal aantal vluchten in februari tussen Nederland en China vond hoofdzakelijk plaats bij de passagiersvluchten. In februari 2019 werden er 341 passagiersvluchten tussen Nederland en China uitgevoerd, een jaar later 122, een daling van 64 procent. Het aantal passagiersvluchten op Hongkong daalde in dezelfde periode met 2,7 procent.

De maatregelen van overheden en luchtvaartmaatschappijen in februari hadden voornamelijk betrekking op het vervoer van personen en niet zozeer op het vervoer van goederen. Het aantal vrachtvluchten op China nam toe van 189 vrachtvluchten in februari 2019 naar 202 in februari 2020, een stijging van bijna 7 procent.