IMF: Dit wordt de zwaarste crisis sinds de jaren dertig

Na de Grote Depressie is er nu de Great Lockdown. De wereldeconomie komt door de Covid-19-pandemie in de zwaarste crisis terecht sinds de jaren dertig.

De economische krimp in de Verenigde Staten bedraagt dit jaar 5,9 procent. De krimp in de eurozone voorspelt het IMF nog groter: 7,5 procent. Nederland krimpt dit jaar met 7,5 procent. Italië wordt met een teruggang van 9,1 procent het zwaarst getroffen.

IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath benadrukt dat de ramingen nog erg onzeker zijn. Maar wanneer de virusuitbraak nog langer aanhoudt, kan de schade nog veel hoger zijn. Als de pandemie aanhoudt tot volgend jaar, kan de wereldeconomie in 2021 nog eens met 8 procent krimpen.

Het IMF benadrukt dat internationale coördinatie en samenwerking op dit moment en later essentieel is. Niet alleen om een vaccin of behandeling voor Covid-19 te ontwikkelen, maar ook om te zorgen dat het virus overal wordt uitgebannen, om terugkeer te voorkomen.