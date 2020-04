Fraude via WhatsApp: “antibacteriële” pas aanvragen trap er niet in!

Fraudeurs spelen graag in op de actualiteit. Op dit moment spelen ze bijvoorbeeld in op de coronacrisis om valse berichten te sturen of mensen te bellen dat ze hun huidige bankpas zouden moeten opsturen voor een nieuwe zogenaamde “antibacteriële” bankpas. 'Banken vragen klanten nooit om hun bankpas op te sturen', zo melden de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging donderdag.

Phishing naar bankpassen en pincodes

De schade als gevolg van gestolen of verloren bankpassen is in een jaar tijd bijna verdubbeld, van 3,32 miljoen euro tot 6,61 miljoen euro. Fraude met gestolen bankpassen begint vaak met een phishing mail of valse sms. Die misleidt de ontvanger om zijn of haar bankpas met de post op te sturen en de bijbehorende pincode af te geven, bijvoorbeeld op een valse website.

Schade door phishing verdubbeld

De schade door phishing naar beveiligingscodes voor internetbankieren bij bankklanten is vorig jaar meer dan verdubbeld, van 3,81 miljoen euro in 2018 tot 7,94 miljoen euro in 2019.

Sterke toename WhatsApp-fraude

Banken hebben in de loop van 2019 een sterke toename waargenomen van het aantal pogingen om te frauderen en klanten op te lichten. Bovendien gebruiken de fraudeurs meer verschillende kanalen om hun slachtoffers te benaderen. Naast e-mail gebruiken fraudeurs onder andere sms, WhatsApp, Messenger, Marktplaats en Twitter voor het versturen van valse berichten.

Steeds nieuwe smoezen

Veel meer aanvallen, via meer wisselende kanalen en met steeds weer nieuwe smoezen, hebben ertoe geleid dat ook de schade sterk is toegenomen. De totale schade door fraude in het betalingsverkeer bedroeg vorig jaar 24,1 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 12,6 miljoen euro.

Online misbruik van gestolen creditkaartgegevens

Voor creditkaarten is van oudsher het online misbruik van gestolen kaartgegevens de grootste schadepost. In 2019 bedroeg die 2,08 miljoen euro, 5 procent meer dan het voorgaande jaar. Deze schadepost zal naar verwachting in 2021 sterk afnemen, als gevolg van de verplichte invoering van dubbele beveiliging bij online creditkaartbetalingen in 2020, overal in de EU.

Preventie door banken én hun klanten

Banken investeren voortdurend in strengere bewaking van online transacties en innovaties voor veilig betalen aan de kassa. Zo worden veilige apps voor smartphones met vingerafdruk of gezichtsherkenning in de strijd geworpen om fraude bij online bankieren en betalen terug te dringen.

Pas nooit uit handen geven

Elektronisch betalen aan de kassa wordt veiliger dankzij contactloos betalen met bankpas, smartphone of slimme wearables. Contactloos betalen biedt veel minder gelegenheid aan criminelen om stiekem de pincode af te kijken. Bovendien kunnen pashouders makkelijker voorkomen dat fraudeurs hun bankpas ongemerkt verwisselen, omdat ze die bij contactloos betalen nooit uit handen hoeven te geven.

Voorlichtingscampagne

De eigen inzet en waakzaamheid van bankklanten blijft echter ook van belang om fraude terug te dringen. De beste preventie tegen fraude en oplichting is dat bankklanten valse berichten en andere pogingen tot oplichting zelf tijdig herkennen. Met een doorlopende voorlichtingscampagne over veel voorkomende soorten fraude, houden de banken het onderwerp onder de aandacht.