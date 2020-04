Koopwoningen 7 procent duurder in maart

Bestaande koopwoningen waren in maart 7,0 procent duurder dan in maart 2019. Deze prijsstijging is wat hoger dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In maart 2020 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in maart 45,6 procent hoger.

Meer woningtransacties in maart

Het Kadaster maakte bekend dat het in maart 18 627 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 11 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 51 579 woningen van eigenaar gewisseld, bijna 9 procent meer dan in dezelfde periode van 2019.