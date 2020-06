31 procent bedrijven met 10-250 werkzame personen kreeg uitstel belasting

Bijna 21 duizend van de 66 duizend bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen hebben tot en met 12 juni uitstel van betaling bij de Belastingdienst aangevraagd en gekregen. Van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen vroeg en kreeg 12 procent uitstel, onder bedrijven met 1 werkzame persoon minder dan 5 procent. Dat meldt het CBS, op basis van voorlopige cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven in het kader van de coronacrisis gemaakt op verzoek van het Ministerie van EZK.

Van 1 april tot en met 12 juni verleende de Belastingdienst vanwege de coronacrisis aan 128 duizend bedrijven drie maanden uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Dit is 7 procent van alle bedrijven. Dit relatief lage percentage komt doordat ruim drie kwart van alle bedrijven 1 werkzame persoon heeft en daarvan heeft minder dan 5 procent uitstel aangevraagd.

Onder de bedrijven van 10 tot 250 werkzame personen springt de horeca er uit, net als bij andere steunmaatregelen. In deze sector kreeg 57 procent uitstel van betaling. Aan de andere kant vroeg maar 1 op de 7 financiële dienstverleners met 10 tot 250 werkzame personen uitstel van betaling aan.

Vooral uitstel betaling omzetbelasting en loonheffingen

Bedrijven met minder dan 10 werkzame personen vroegen en kregen vooral uitstel van betaling voor omzetbelasting (btw), en bedrijven met 10 of meer vooral uitstel van de loonheffingen. Van de 9,8 miljard euro waarvoor de Belastingdienst tot en met 12 juni uitstel van betaling verleende, was 3,5 miljard euro bij bedrijven met 250 of meer werkzame personen en 0,7 miljard euro bij bedrijven met 1 werkzame persoon.