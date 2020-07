Aantal vacatures neemt weer toe na versoepeling coronamaatregelen

Sinds de maatregelen met betrekking tot het coronavirus versoepeld zijn, stijgt het aantal vacatures in ons land weer. Met name in de commerciële sector worden weer meer banen aangeboden. Alleen in de horecabranche blijft de werkgelegenheid nog behoorlijk achter. Niet verwonderlijk, want die sector wordt keihard door de coronacrisis getroffen en kampt nog steeds met veel beperkingen vanwege de verplichte anderhalve meter afstand die alle gasten tot elkaar moeten houden. Overigens wil de stijging van het aantal vacatures nog niet zo veel zeggen. We hebben daarbij nog lang niet het niveau bereikt van voor de coronacrisis.

Ongekend grote daling

Meer dan zes jaar nam het aantal vacatures in Nederland toe. Daaruit mag worden geconcludeerd dat het in economisch opzicht de laatste jaren best goed ging. Aan die positieve tendens heeft het coronavirus in een klap een einde gemaakt. Uit een analyse van het UWV blijkt dat het aantal vacatures in het eerste kwartaal met maar liefst 31 procent kelderde. Met name voor dienstverlenende beroepen werden veel minder banen aangeboden. Aan de daling kwam in mei een einde. Halverwege die maand was weer sprake van een lichte toename. Volgens het UWV is er meer werk te vinden in winkels voor kleding en woninginrichting, maar ook voor beroepen in de sector zorg en welzijn, zoals wijkverpleegkundigen en assistenten voor huisartsen en tandartsen. Verder zijn vooral timmerlieden, schoonmakers en bezorgers gewild. Ook naar kappers en bakkers is relatief veel extra vraag gekomen.

Verschillen per regio

Wanneer je de afname van het aantal vacatures begin dit jaar koppelt aan de regio, zie je grote verschillen. In de provincie Drenthe was weliswaar sprake van een daling, maar die bleef nog redelijk binnen de perken. Gemiddeld nam het aantal vacatures daar met 11% af. Heel anders was dat in de regio Amsterdam, waar de daling ongeveer drie keer groter was. Bijna een derde van alle vacatures werd daar geschrapt. Mensen die nu naar werk in Amsterdam zoeken, kunnen weer enigszins gerust zijn, want ook daar trekt de arbeidsmarkt weer wat aan. Voordat we terug zijn op het oude niveau, zal nog wel een flinke tijd duren. Veel zal ook afhangen van het verdere verloop van de coronacrisis. Recent liet het RIVM weten dat er weliswaar een tweede besmettingsgolf verwacht wordt, maar dat die naar alle waarschijnlijkheid minder heftig zal zijn dan de eerste. De tijd zal het leren.