Jumbo realiseert sterke omzetstijging in eerste halfjaar 2020

Jumbo heeft in het uitzonderlijke eerste halfjaar van 2020 in haar supermarkttak een omzetstijging gerealiseerd van 14,2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De Jumbo consumentenomzet kwam dit halfjaar uit op € 5,10 miljard, een stijging van € 634 miljoen ten opzichte van de eerste helft van 2019.