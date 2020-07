Economisch beeld verslechtert verder in juli

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juli verder verslechterd, meldt het CBS. De economie ligt diep in een fase van laagconjunctuur. In de Conjunctuurklok van half juli presteren 11 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf verslagmaand maart grote invloed.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Consumenten- en producentenvertrouwen minder negatief

Zowel het consumentenvertrouwen als het producentenvertrouwen was in juni minder negatief dan in mei. Het vertrouwen van producenten en consumenten ligt onder het langjarige gemiddelde.

Export, investeringen en consumptie huishoudens lager

Het volume van de goederenexport was in mei 11,8 procent kleiner dan in mei 2019. De krimp is kleiner dan in april. In mei zijn er vooral minder transportmiddelen en aardolieproducten uitgevoerd.

Consumenten hebben in april 17,4 procent minder besteed dan in april 2019. Dit is verreweg de grootste krimp van de binnenlandse consumptie door huishoudens die het CBS ooit heeft gemeten. De consumenten gaven vooral minder uit aan diensten, duurzame goederen en motorbrandstoffen. De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen groeiden daarentegen.

In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 10,6 procent kleiner dan in april 2019. Dat is grootste daling na juni 2013. De krimp is vooral toe te schrijven aan lagere investeringen in gebouwen, personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens e.d. en machines.