Coronacrisis stimuleert onlinebetalingen

Na de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de afgekondigde gedeeltelijke lockdown werd er meer betaald met onlinebetaalmiddelen zoals iDEAL en creditcard en minder via PIN of contant. Na een tijdelijke terugval tijdens de gedeeltelijke lockdown liggen de totale wekelijkse uitgaven via PIN, iDEAL en creditcard sinds medio mei hoger dan voor de lockdown. Dat blijkt uit gegevens van de Betaalvereniging Nederland. Vanaf vandaag neemt CBS weekcijfers over betalingen op in het coronadossier.

Na het begin van de gedeeltelijke lockdown in week 12 is een verschuiving te zien van offline- naar onlinebetalingen. In week 13 is het aantal onlinebetalingen via iDEAL 36 procent hoger dan in week 11. In dezelfde periode daalt daarentegen het aantal betalingen ‘ter plekke’ via PIN met 23 procent en het aantal geldopnames met 37 procent. In de weken daarna blijft dat verschil grosso modo in stand bij PIN. Bij de geldopnames wordt het verschil vanaf medio mei wat kleiner. Het aantal internetaankopen via creditcardbetalingen neemt over deze hele periode licht toe.

Groei in iDEAL-transacties groter sinds lockdown

De verschuiving van offline- naar onlinebetalingen is al langer aan de gang. Zo lag het aantal iDEAL-betalingen voor de lockdown al zo’n 20 procent hoger dan een jaar eerder. In de periode van de lockdown nam het aantal iDEAL-betalingen toe, tot 40 procent hoger dan een jaar eerder in de tweede week van april. Sinds het afbouwen van de maatregelen neemt het aantal iDEAL-betalingen minder sterk toe, maar gemiddeld genomen nog steeds sterker dan voor de crisis.

Betalingen via PIN, iDEAL en creditcard hoger dan vlak voor de lockdown

In het begin van de lockdown liepen de bedragen die via PIN en iDEAL werden betaald tijdelijk terug. Na een dieptepunt medio april herstelden deze bestedingen weer. Sinds medio mei (week 22) liggen ze per saldo hoger dan vlak voor de crisis.