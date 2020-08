Kwart meer omzet bij PostNL vanwege coronacrisis

PostNL zag in het 2e kwartaal van 2020 haar omzet fors toenemen als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. Consumenten kochten veel meer online dan fysiek in de winkels en dat merkte PostNL die de hoeveelheid aangeboden pakketten flink zag toenemen.

'Dienstverlening voortgezet'

'We hebben tijdens de Covid-19-crisis een belangrijke maatschappelijke rol kunnen vervullen door onze dienstverlening voort te zetten, ondanks de uitdagingen van de pandemie. Tegelijkertijd hebben we uitgebreide maatregelen getroffen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor onze mensen, partners en klanten. We respecteren de richtlijnen voor gezond werken en voldoende afstand houden in onze werkprocessen. Daarnaast hebben we in onze bedrijfsactiviteiten en op onze locaties aanvullende maatregelen getroffen. Ik ben trots op onze mensen. Samen hebben we onder lastige omstandigheden de kracht van ons bedrijfsmodel bewezen', zegt Herna Verhagen, CEO PostNL.

'Capaciteit met 40 procent opgeschaald'

'Covid-19 heeft het gedrag van de consument veranderd. Er wordt steeds meer online besteld. De sterke volumegroei bij Pakketten hebben we opgevangen door het opschalen van onze capaciteit met 40%, een teken van de flexibiliteit van ons netwerk en de kwaliteiten van onze logistieke experts. Onze capaciteit wordt weer verder opgeschaald zodat we hogere volumes in de tweede helft van het jaar kunnen verwerken', stelt Verhagen.

Nieuwe pakkettensorteercentra

'De geplande investeringen van circa € 150 miljoen voor de uitbreiding van onze sorteercapaciteit liggen op koers. De verwachting is dat ons innovatieve sorteercentrum speciaal voor kleine pakketten in 2021 operationeel is. Datzelfde geldt voor twee nieuwe pakkettensorteercentra, een in België en een in Nederland. Met ons samengevoegde postnetwerk kunnen we de postbezorging in Nederland toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar in een omgeving die steeds verder digitaliseert', aldus Verhagen.