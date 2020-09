Toename overzeese aanvoer fruit in eerste helft 2020

In het eerste halfjaar van 2020 was de aanvoer van goederen over zee in koel- en vriescontainers 2,8 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2019. Met name werd meer fruit aangevoerd, terwijl de aanvoer van groente en vlees daalde. De totale overzeese aanvoer van goederen in containers daalde in deze periode met 1,6 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over het internationale goederenvervoer over zee.

Vooral toename aanvoer fruit

De overzeese aanvoer van fruit in koelcontainers stijgt al jaren. In de eerste helft van 2020 nam de aanvoer van fruit met 162 duizend ton toe tot 3,2 miljoen ton. De aanvoer van fruit omvat nu 57 procent van de totale aanvoer van gekoelde goederen in containers over zee. Ook de aanvoer van vis nam in de eerste helft van 2020 toe, tot 544 duizend ton. Naast de aanvoer van fruit en vis in koelcontainers is in de eerste helft van dit jaar ook nog 190 ton fruit en bijna 150 duizend ton bevroren vis in koelschepen naar ons land gebracht.

De aanvoer van groente in koelcontainers daalde in het eerste halfjaar van 2020 met 111 duizend ton (24 procent). Ook de hoeveelheden aangevoerd vlees en vleeswaren daalden, met 65 duizend ton tot 602 duizend ton. Vlees en groente worden nauwelijks vervoerd in koelschepen.

De aanvoer van bananen nam in het eerste halfjaar van 2020 toe met 101 duizend ton tot 844 duizend ton. Dat is ruim een kwart van alle fruitaanvoer (3,2 miljoen ton). Uitgaande van een gemiddeld gewicht van 200 gram per banaan komt dit neer op ongeveer 4,2 miljard bananen. In koelschepen werd in de eerste helft van 2020 ook nog eens 155 duizend ton aan bananen aangevoerd. Samen komt dit neer op een aanvoer van ongeveer 5 miljard bananen.

In de eerste twee kwartalen van 2020 is de aanvoer van avocado’s met ruim een derde gestegen tot 225 duizend ton. Hiermee neemt deze fruitsoort, na bananen en druiven (362 duizend ton), de derde plaats in wat betreft aanvoer van fruit in koelcontainers. In 2019 stonden avocado’s nog op plek vijf, na appels en sinaasappels.

Meeste koelcontainers uit Brazilië, Zuid-Afrika en Panama

Ruim een kwart van alle goederen die in de eerste helft van 2020 in koelcontainers Nederland bereikten (bijna 1,5 miljoen ton) is afkomstig uit Brazilië, Zuid-Afrika en Panama, die elk bijna een half miljoen ton aan goederen leverden.

Ecuador is de grootste groeier wat betreft aanvoer van gekoelde goederen naar ons land. Uit dit land kwam in de eerste helft van dit jaar 245 duizend ton gekoelde goederen meer naar ons land dan in de eerste helft van 2019. Vanuit buurland Colombia daalde het gekoelde-goederenvervoer van 228 duizend ton (eerste helft 2019) naar 90 duizend ton (eerste helft 2020).