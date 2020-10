Prijzen nieuwbouwwoningen 4 procent hoger in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2020 was de prijs van een nieuwbouwkoopwoning gemiddeld 4,0 procent hoger ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gemiddeld was een bestaande koopwoning 7,5 procent duurder dan vorig jaar. Daarmee zijn de huizenprijzen in Nederland opnieuw harder gestegen dan het Europees gemiddelde. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.

De prijzen van nieuwbouwkoopwoningen stegen in het tweede kwartaal van 2020 met 4,0 procent ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging ligt lager dan die van het vorige kwartaal en is de laagste na het derde kwartaal van 2016.

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen

In het tweede kwartaal van 2020 waren er 7 932 transacties van nieuwbouwwoningen. Dit is 24,5 procent meer dan een jaar eerder. Ook in het eerste kwartaal werden er meer nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar eerder. Daarnaast waren er meer transacties van bestaande koopwoningen in de eerste twee kwartalen, maar de groei was minder groot dan die van nieuwsbouwwoningen.

Huizenprijzen in Nederland stegen opnieuw harder dan Europees gemiddelde

De prijzen van alle koopwoningen, uitgedrukt in de huizenprijsindex (HPI), stijgen al sinds begin 2014. Voor het grootste gedeelte gaat het om bestaande koopwoningen. In vergelijking met de Europese Unie stegen de huizenprijzen in Nederland het afgelopen jaar sterker. De huizenprijzen in de Europese Unie waren in het tweede kwartaal van 2020 gemiddeld 5,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In Nederland stegen de huizenprijzen in dezelfde periode met 7,1 procent.

Luxemburg kende met 13,3 procent wederom de grootste prijsstijging. Jaar op jaar bezien daalde de huizenprijs alleen in Cyprus en Hongarije.