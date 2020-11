Inflatie stijgt naar 1,2 procent in oktober

Consumentengoederen en -diensten waren in oktober 1,2 procent duurder dan vorig jaar, meldt het CBS. In september was de inflatie nog 1,1 procent.

Prijsstijging kleding

De prijsontwikkeling van kleding had in de afgelopen maand net als in de maand daarvoor een opwaarts effect op de inflatie. Kleding was in oktober 3,2 procent duurder dan een jaar eerder. In september waren de prijzen nog 0,1 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Kledingprijzen zijn seizoensgebonden. Aanbiedingen zijn gebruikelijk in de zomer en na kerst, meestal gevolgd door de uitgave van nieuwe collecties.

Implicaties coronacrisis op de inflatie in oktober

Door de overheidsmaatregelen waren sommige diensten niet of beperkt beschikbaar in oktober, zoals vliegreizen en deelname aan evenementen. Hierdoor zijn er voor een deel van deze diensten geen transacties geweest waarvan de prijzen gemeten konden worden. In aansluiting op de richtlijnen van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, heeft het CBS per situatie gekozen voor de meest passende schattingsmethode. De artikelgroepen waarbinnen prijzen geschat moesten worden in verband met corona maken samen circa 4 procent uit van de consumptieve bestedingen. In een notitie worden alle keuzes toegelicht en in een maatwerktabel wordt aangegeven per artikelgroep of er een schatting is gemaakt.