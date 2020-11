Werkloosheid daalt weer zoals voor de coronacrisis

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 4 duizend per maand. 'Een dergelijke daling, gemeten over drie maanden, deed zich voor het laatst voor in maart van dit jaar', zo meldt het CBS donderdag.

14.000 werkenden per maand er bij

In oktober waren 406 duizend mensen werkloos, dat is 4,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind oktober 278 duizend lopende WW-uitkeringen.

Sterke toename werkenden in oktober

De beroepsbevolking, dat zijn alle werkenden en werklozen samen, groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend mensen per maand. Dat komt vooral door een sterke toename van het aantal werkenden in oktober. 4,2 miljoen mensen hadden in oktober om uiteenlopende redenen geen betaald werk.

3,8 miljoen niet werkenden

Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 5 duizend per maand gedaald.