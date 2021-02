Douane waarschuwt voor extra kosten Britse webshops

Brexit is een feit. Daardoor gelden naast andere regels voor reizigersbagage óók andere regels voor internetaankopen. Iedereen die iets bestelt bij een in het VK gevestigde webshop moet in Nederland btw betalen over aankopen die € 22 of meer kosten. Over producten met een aankoopwaarde die hoger is dan € 150 betaal je invoerrechten.