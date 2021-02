Koopwoningen ruim 9 procent duurder in januari

Bestaande koopwoningen waren in januari 2021 9,3 procent duurder dan in januari 2020. Dat is de grootste prijsstijging in ruim twee jaar. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok in 2020 weer aan. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. De index lag in januari 2021 op het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in januari bijna 58 procent hoger.

Meer transacties bestaande koopwoningen in januari

Het Kadaster maakte bekend dat het in januari 24.516 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 40 procent meer dan een jaar eerder, en de grootste procentuele stijging sinds januari 2015. Nooit eerder registreerde het Kadaster zoveel verkochte woningen in de maand januari. Per 1 januari 2021 is de overdrachtsbelasting voor starters tot 35 jaar afgeschaft en voor beleggers verhoogd naar 8 procent. Dit heeft mogelijk invloed gehad op het aantal transacties in december en januari.