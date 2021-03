'Nederlandse economie mogelijk eind 2021 al weer hersteld van coronacrisis'

De Nederlandse economie zal naar verwachting van de Rabobank, ondanks vermoedelijke krimp in het eerste kwartaal van 2021, dit jaar al flink herstellen en groeien met 2,1 procent. Cruciaal daarbij is dan onder andere wel het tempo waarmee het aantal vaccinaties gaat worden verhoogd.

'Relatief vlotter herstel dan andere landen'

'Hoewel de Nederlandse economie door de strenge lockdown in het eerste kwartaal van dit jaar vermoedelijk nog krimpt ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020, zal zij daarna relatief vlot herstellen. Naar verwachting groeit onze economie dit jaar met 2,1 procent, volgend op de krimp van 3,8 procent in 2020. In 2022 bedraagt de Nederlandse bbp-groei naar verwachting 3,7 procent. In een aantal sectoren is dit jaar ruimte voor groei voorbij de coronakrimp, al zullen niet alle sectoren volledig herstellen', aldus de economen van RaboResearch.

Sectoren Horeca en Handel het hardst getroffen

Vooral de horeca en de handel hebben in het eerste kwartaal nog flink last van de coronamaatregelen. Maar dit jaar is in een aantal sectoren ook ruimte voor groei voorbij het pre-coronaniveau. Al zullen niet alle sectoren volledig herstellen van de krimp in 2020.

Verschillende groeiverwachtingen voor sectoren door coronamaatregelen

Het afgelopen jaar raakte de coronacrisis een aantal sectoren bijzonder hard. Naast de rake klappen die in de horeca vielen, nam de omzet van de schoen- en kledingwinkels in 2020 met bijna 20% af. De vervoersector moest het eveneens ontgelden, waarin de luchtvaart het meest moest afzien met een omzetkrimp van meer dan 50%. Toch waren er ook branches waarin de omzet steeg, zoals de IT-sector en de supermarkten.

Herstel horeca vanaf medio 2021

Voor de horeca sector begon 2021 in mineur. Waar er eerder goede hoop was op herstel, hakt de lockdown er nog steeds hard in. Niet alleen financieel, maar ook mentaal. Perspectief voor de sector blijft vooralsnog uit. Dat maakt het voor ondernemers heel moeilijk om zich operationeel voor te bereiden op een heropening.

Online retail 'grote winnaar' uit coronacrisis

Voor sectoren die producten leveren voor de woning valt het eenmalige corona-effect weg in 2021. Daarentegen kan de kleding- en schoenensector herstellen vanaf een lage basis. De meeste non-food sectoren zullen in 2021 nog onder het niveau van 2019 uitkomen, met webwinkels als belangrijkste uitzondering. De coronacrisis heeft de shift naar online versneld.

Krimp bouwproductie ondanks grote bouwopgave

In tegenstelling tot andere sectoren heeft de bouwsector relatief weinig last van corona. De krimp van de bouwproductie was in 2020 met -0,4% verwaarloosbaar. In 2021 verwacht Rabobank met -4% een sterkere terugval in de bouwproductie.

Blik op de wereld: leidt economisch herstel tot inflatie

De wereldeconomie zal dit jaar herstellen van de coronacrisis, aangevoerd door de Verenigde Staten en China. Door het snelle herstel maken de markten zich zorgen over inflatie. Hierdoor lopen de rentes op. RaboResearch denkt dat deze stijging tijdelijk is.