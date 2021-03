Minder voltijds werkende zelfstandigen in laatste drie kwartalen 2020

Sinds de eerste lockdown vorig jaar is het aantal voltijds werkende zelfstandigen elk kwartaal van 2020 lager geweest dan in dezelfde kwartalen een jaar eerder. Vorig jaar werkten in het vierde kwartaal 895 duizend zelfstandigen voltijds, 44 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2019. 1 op de 3 zelfstandigen met een arbeidsduur van minder dan 20 uur per week wil meer uren werken. Voor de coronacrisis was dit 1 op de 4. Dit meldt het CBS.

Vanaf het vierde kwartaal van 2019 is het aantal zelfstandigen elk kwartaal gegroeid. Gedurende 2020 nam het aantal zelfstandigen die in deeltijd werken toe. In het vierde kwartaal waren er 49 duizend meer zelfstandigen met een arbeidsduur van minder dan 20 uur per week dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Bij zelfstandigen die 20 tot 35 uur werkten waren dat er 39 duizend meer.

In deeltijd werkende zelfstandigen wilden meer uren werken

Met de toename van het aantal zelfstandigen die minder dan 35 uur per week werken, nam ook het aantal zelfstandigen toe die meer uren willen werken. In het tweede tot en met vierde kwartaal van 2020 wilde gemiddeld 32 procent van de zelfstandigen met een werkweek van minder dan 20 uur meer uren werken. In dezelfde kwartalen het jaar ervoor was dat een kwart (25 procent). Ook de deeltijders die 20 tot 35 uur werkten, wilden in de laatste drie kwartalen van 2020 vaker meer uren werken dan in 2019 (20 procent tegenover 17 procent).

Zelfstandige deeltijders in creatieve en taalkundige beroepen wilden vaakst meer werken

De grootste toename van het aantal zelfstandige deeltijders die meer uren willen werken betrof mensen met een creatief of taalkundig beroep. In het tweede tot en met het vierde kwartaal van 2020 waren dat er gemiddeld 28 duizend, in dezelfde kwartalen van 2019 gemiddeld 19 duizend. Ook onder zelfstandigen met een bedrijfseconomisch en administratief, technisch, dienstverlenend of commercieel beroep kwamen er veel deeltijders bij die meer uren willen werken.