Friesland op een na goedkoopste provincie om huis te kopen

In Friesland is de waarde van een huis gemiddeld 260.000 euro. De provincie is hiermee de op een na goedkoopste wat woningwaarden betreft. Het landelijke gemiddelde komt neer op 326.000 euro per woning. De voordeligste Friese woningen zijn te vinden in de wijk Heechterp & Schieringen binnen de gemeente Leeuwarden. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer aan de hand van huizenprijzen-data van Jumba.

Alleen in Groningen zijn woningen goedkoper

Alleen in Groningen zijn de gemiddelde woningwaarden lager dan in Friesland. In deze provincie hoeft men namelijk ‘slechts’ gemiddeld 228.000 euro neer te leggen voor een woning. Ook in Limburg (260.500), Drenthe (261.000 euro) en Zeeland (267.000 euro) zijn huizen relatief goedkoop.

De woningwaarden zijn juist het hoogst in de provincie Noord-Holland. De gemiddelde waarde van een woning komt hier neer op 396.000 euro.

Goedkoopste wijken in gemeente Leeuwarden

De 5 goedkoopste wijken van Friesland zijn allen te vinden binnen de gemeente Leeuwarden. Met een gemiddelde waarde van 128.000 euro is Heechterp & Schieringen de voordeligste wijk om een huis te kopen. Ook in de Binnenstad van Leeuwarden (156.000 euro) en de Leeuwarder wijken Oud-Oost (157.000 euro), Nijlȃn & De Zwette (163.000 euro) en Potmargezone (169.000 euro) zijn de woningwaarden relatief laag.

De duurste Friese woningen zijn daarentegen te vinden in de wijk Broek in de gemeente De Fryske Marren: de gemiddelde waarde van een huis ligt hier op 702.000 euro.

Voor de tien goedkoopste wijken moet je 41.000 euro verdienen

Independer rekende uit wat je ongeveer moet verdienen om een hypotheek te krijgen voor de goedkoopste en duurste wijken. Marga Lankreijer is hypotheekexpert bij Independer: “Uiteraard is je maximale hypotheek van allerlei factoren afhankelijk, maar ervan uitgaande dat de gemiddelde marktwaarde in de tien goedkoopste wijken 186.500 euro is, moet je jaarinkomen 41.000 euro bruto zijn.” Wil je wonen in de Apollobuurt in Amsterdam waar de gemiddelde waarde op 1 miljoen euro ligt, dan moet er op je jaarafschrift een bruto bedrag van 179.500 euro staan.