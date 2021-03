De Vrij Veilige Dating Show helpt jongeren een passend voorbehoedsmiddel te kiezen

In de datingshow gaan jongeren op date en in gesprek met voorbehoedsmiddelen en draait het niet om wié je mee naar huis neemt, maar wát je mee naar huis neemt. Presentatrice Eva Cleven, bekend van het tv-programma Het Klokhuis, helpt jongeren op zoek te gaan naar het voorbehoedsmiddel dat het beste bij hen past. Het gaat niet alleen over de pil of het condoom, maar ook over minder bekende voorbehoedsmiddelen als de anticonceptiepleister, het koperspiraaltje of het vrouwencondoom. In zes afleveringen vertellen jongeren over hun eigen ervaringen met één van de middelen, zowel in een vaste relatie als bij losse contacten en hoe ze tot die keuze zijn gekomen. Er wordt benadrukt dat het gebruik van een voorbehoedsmiddel een gedeelde verantwoordelijkheid is van man en vrouw.

Jongeren worden uitgenodigd ook zelf op date te gaan via devrijveiligedatingshow.nl. Als ze daarna meer informatie willen, dan is Sense.info de plek voor al hun vragen over seks en betrouwbare voorbehoedsmiddelen.