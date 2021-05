Europa investeerde al 724 miljoen euro in de Utrechtse economie

Uit het onderzoek, uitgevoerd door het European and Regional Affairs Consultants (ERAC), blijkt dat sinds 2014 724 miljoen euro aan EU-subsidies is terechtgekomen in de provincie Utrecht, verdeeld over 2.355 Europese projecten. 'Dit heeft geresulteerd in een extra investeringsimpuls van €984 miljoen en een werkgelegenheidseffect van 13.511 banen', zo meldt de provincie Utrecht.