Omzet industrie in eerste kwartaal 1,5 procent lager

In het eerste kwartaal van 2021 was de omzet van de industrie 1,5 procent lager dan een jaar eerder. Dit was het negende kwartaal op rij dat de omzet lager was dan een jaar eerder. Per saldo verwachten industriële ondernemers voor het tweede kwartaal van 2021 een hogere omzet en zijn ze positiever gestemd over de personeelssterkte dan in het eerste kwartaal van 2021. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de industrie.

De binnenlandse en de buitenlandse omzet van industriële producenten waren respectievelijk 0,9 en 1,9 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2020. De afzetprijzen lagen in het eerste kwartaal van 2021 1,8 procent hoger dan een jaar eerder.

Laagste aantal faillissementen sinds 2009

Er zijn vanaf 2009 cijfers beschikbaar over het aantal uitgesproken faillissementen in de industrie. In het eerste kwartaal van 2021 kwam het aantal uitgesproken faillissementen uit op 19. Niet eerder zijn er op kwartaalbasis zo weinig faillissementen uitgesproken. In 2020 werden in dezelfde periode 66 faillissementen uitgesproken.

Transport in de min, hout- en bouwmaterialen in de plus

De sterkste negatieve omzetontwikkeling in het eerste kwartaal van 2021 was te zien in de transportmiddelenindustrie (-5 procent). In zowel de auto- en aanhangwagenindustrie, als de overige transportmiddelenindustrie, nam de omzet af: met achtereenvolgens 5,2 en 4,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt doordat er in deze deelbranches minder omgezet is in het buitenland. De omzet nam ook af voor producenten in de voedings- en genotmiddelenindustrie (-3,7 procent) en de papier- en grafische industrie (-2,7 procent).

Er waren in de industrie ook branches die in het eerste kwartaal van 2021 meer omzetten dan een jaar eerder. De hout- en bouwmaterialenindustrie zette 8,3 procent meer om. De omzetontwikkeling lag hier voornamelijk hoger voor de producenten van bouwmaterialen, die gezamenlijk 8,9 procent meer omzet genereerden dan een jaar eerder. De omzet nam ook toe voor de producenten in de basismetaal- en metaalproductenindustrie (+5 procent) en voor de producenten in de raffinaderijen en chemie (+1,9 procent).

Van alle deelbranches vond de grootste omzettoename plaats in de machine-industrie, waar producenten 18,9 procent meer omzetten. De producenten in deze bedrijfstak genereerden 24,1 procent meer omzet in het buitenland, terwijl de omzet in het binnenland 1,5 procent lager lag dan een jaar eerder.