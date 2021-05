'Ongetrouwde stellen in de knel met toekenning toeslagen na scheiding'

“In onze moderne wereld gaat een op de twee stellen uit elkaar. Zo’n scheiding – of je nu wel of niet getrouwd of samenwonend was, gaat altijd gepaard met een hoop gedoe. Laat staan wanneer een koppel niet voor de wet getrouwd is, en dus geen afspraken op papier heeft en het onderling zelf in goed overleg wil oplossen en niet naar een rechter gaat om het op te lossen. Dan is het bijzonder ingewikkeld. En ons systeem is daar niet op ingericht, waardoor deze stellen in de knel komen met toekenning van toeslagen.”

Ouderwets belastingsysteem

Lochtenberg: “Zodra moeders bijvoorbeeld een eerlijke verdeling via co-ouderschap willen, en ze afspreken dat het ene kind bij haar en het andere kind bij de ex-partner ingeschreven staat, levert dit al problemen op bij de toekenning en gevolgen van toeslagen of alimentatie. Ons belastingsysteem is nu ingericht op dat de meeste tijd de kinderen dan bij de moeder zijn, en in het weekend bij de vader. Dat is niet alleen vreselijk ouderwets, maar ook bijzonder onpraktisch.”