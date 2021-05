Nog geen herstel auto- en motorbranche in eerste kwartaal

De omzet in de auto- en motorbranche is in het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar met 0,8 procent gedaald. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 was de daling groter; 2,8 procent. De omzetdaling was het sterkst zichtbaar bij de importeurs van personenauto’s. Toch waren er ook deelbranches die zwarte cijfers schreven. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de auto- en motorbranche.

De coronacrisis had het eerste kwartaal van 2021 grote gevolgen voor veel deelbranches binnen de auto- en motorbranche. Vanaf medio december moesten de autoshowrooms vanwege de lockdown de deuren sluiten. Begin maart mochten ze -alleen op afspraak- gedeeltelijk weer open. De registratie van nieuwe auto’s liet in het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met een jaar eerder een daling zien van 21,5 procent.

Grootste omzetdaling bij importeurs

De importeurs van personenauto’s meldden in het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met een jaar eerder een omzetdaling van 7,6 procent. Vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2019, het laatste jaar voor de corona-uitbraak, is er zelfs sprake van een daling van ruim 17 procent.

De omzet van de handel in en reparatie van personenauto’s liet vergeleken met het eerste kwartaal van 2020 een daling zien van 1,6 procent.

Opnieuw omzetdaling bij gespecialiseerde reparatiebedrijven

De omzet van de gespecialiseerde reparatiebedrijven daalde in het eerste kwartaal ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder met 2,4 procent. De omzet laat nu al meer dan een jaar een daling zien. Vooral de schadebedrijven zagen de omzet het laatste kwartaal krimpen, terwijl de bandenservicebedrijven vergeleken met een jaar eerder juist een positieve ontwikkeling meldden.

Omzetstijging bij handel in onderdelen, zware bedrijfswagens en motoren

Na vier kwartalen van daling steeg de omzet van de handel in onderdelen. De omzet groeide in het eerste kwartaal vergeleken met een jaar eerder met 6,3 procent. Zowel de detailhandel als de groothandel in onderdelen deden het goed. De omzet van de handel in zware bedrijfswagens, waar aanhangwagens en ook bussen en caravans deel van uit maken, steeg het laatste kwartaal met 1,9 procent. Vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019 is er een daling van bijna 9 procent.

Hoewel maar voor een klein deel verantwoordelijk voor de omzet in deze branche, deed de verkoop en reparatie van caravans het in het eerste kwartaal opmerkelijk goed. Ook de omzet van de handel in aanhangwagens en opleggers steeg. Vooral de aannemers, klusbedrijven en hoveniers kopen nieuwe aanhangwagens.

De handel in en reparatie van motoren zette de stijgende lijn voort. De omzet steeg voor met 8,6 procent. Het is vooral de groothandel die het goed doet.

Aantal openstaande vacatures toegenomen

Het aantal vacatures in de auto- en motorbranche is toegenomen. In het eerste kwartaal van 2021 noteerden de ondernemers in de branche 3,1 duizend vacatures, een kwartaal eerder waren dat er nog 2,6 duizend.