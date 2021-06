Lichte afname hypotheekmarkt in mei

In mei zijn er 36.803 hypotheken gepasseerd. Dit aantal ligt iets lager dan het aantal passeringen in mei 2020 toen er 37.517 hypotheken werden afgesloten. Opvallend is dat het volume in euro nagenoeg gelijk is gebleven aan mei vorig jaar met 8.6 miljard. Dat wijst uit dat het gemiddelde hypotheekbedrag is gestegen. Dit blijkt uit de cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk).

Jongeren in januari actief

Januari is de meest succesvolle maand van 2021 tot nu toe. Deze eerste maand van het jaar werd gedomineerd door consumenten in de leeftijd van 20-30. Deze groep kopers hebben gewacht met passeren vanwege het schrappen van de overdrachtsbelasting voor jongeren per 1 januari 2021. In de maanden maart en april draaide de hypotheekmarkt ook op volle toeren, door een rentedaling in februari. Mei 2021 valt in de trend weer wat terug maar overall zorgen de eerste vijf maanden van het jaar voor een record aantal passeringen. Gezien het aantal hypotheekaanvragen afgelopen maand, 48.911, verwachten we dat de daling in het aantal gepasseerde hypotheken niet verder doorzet.

Hypotheekbedrag van 50+ neemt toe

Afgelopen maand ziet HDN een kleine verschuiving in het hypotheekvolume dat mensen per leeftijdscategorie afsluiten in vergelijking met mei 2020. Het hypotheekvolume in de groepen 50-60 en 60> is licht gestegen, waar de overige groepen hebben moeten inleveren.