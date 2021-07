Licht financieel herstel voor de vijf grootste pensioenfondsen

Tijdelijke regeling niet verlagen uitkeringen verlengd

'De tijdelijke regeling waarbij pensioenfondsen niet hoeven te verlagen bij een dekkingsgraad boven de 90% is opnieuw verlengd, met het oog op het toekomstig pensioenstelsel', aldus de federatie. Dit betekent dus dat gepensioneerden die op dit moment pensioen ontvangen dit jaar geen lagere uitkering krijgen.

2022

Pas aan het eind van dit jaar wordt duidelijk of pensioenfondsen in 2022 de pensioenen moeten verlagen, of niet. Het is nog onduidelijk hoe het economisch herstel van de coronacrisis zich gaat voltrekken in de komende maanden.