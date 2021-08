Minder faillissementen in juli

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in juli 12 bedrijven minder failliet verklaard dan in juni, meldt het CBS. Het aantal tot en met juli uitgesproken faillissementen lag in 2021 ruim de helft lager dan in dezelfde periode in 2020.