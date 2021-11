Prijzen in afgelopen 20 jaar nog nooit zo gestegen als nu, inflatie van 3,4 procent

De inflatie is in oktober opgelopen naar 3,4 procent. Daarmee is het de sterkste inflatie in de afgelopen 20 jaar. 'Consumentengoederen en -diensten waren in oktober 3,4 procent duurder dan een jaar eerder. In september was dat 2,7 procent. zo meldt het CBS donderdag.

Stijging energiekosten

'Het was de hoogste prijsstijging na die van april 2002 bijna 20 jaar geleden. Onder andere de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit droeg bij aan de hogere inflatie', aldus het CBS.

Gas 30% en elektriciteit 40% duurder

De toename van de inflatie kwam vooral door hogere prijzen van gas en elektriciteit. De prijsstijging jaar op jaar van gas nam toe van 18,3 procent in september naar 30,6 procent in oktober. Elektriciteit was 39,6 procent duurder dan in oktober 2020. In september was de prijsstijging 24,4 procent.

Motorbrandstoffen 27% duurder

Ook de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had een opwaarts effect op de inflatie. Motorbrandstoffen waren in oktober 27,3 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder. In september was de prijsstijging 20,4 procent. Consumenten betaalden in oktober 2021 gemiddeld voor benzine 1,94 euro, voor diesel 1,61 euro en voor lpg 0,89 euro. Verder droeg ook de prijsontwikkeling van kleding bij aan de hogere inflatie.

Inflatie eurozone naar 4,1 procent

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in oktober 3,7 procent duurder dan een jaar eerder, in september was dat 3,0 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 3,4 naar 4,1 procent.