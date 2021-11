Nibud: Groeiende groep jongeren belegt

Het onderzoek laat zien dat hoewel deze beleggers zelf aangeven dat je het alleen moet doen als je voldoende kennis hebt, zij zelf niet allemaal voldoende kennis lijken te hebben. Zo geeft de helft van de beleggers een verkeerd antwoord op een kennisvraag over beleggen, en belegt één op de tien zonder spaargeld achter de hand te hebben. Ruim een kwart (27%) belegt in cryptovaluta, terwijl juist crypto’s bijzonder risicovol zijn.

Geld achter de hand

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: “De intentie van de jongeren is goed. We snappen dat zij, nu de rente zo laag is, op zoek gaan naar een andere manier om vermogen op te bouwen. Beleggen kan een optie zijn, alleen niet als je verder helemaal geen buffer hebt. De hoofdregel is dat je alleen belegt met geld dat over is, geld waarmee je risico kan lopen. Als je dan bijvoorbeeld je auto total loss rijdt, heb je geld achter de hand voor een nieuwe. Al je spaargeld gebruiken om te beleggen is dan niet handig.”

Waar beleggen jongeren in?

42% belegt traditioneel (aandelen, obligaties en fondsen) en/of crypto‘s.

27% heeft crypto‘s.

31% belegt in aandelen, obligaties en fondsen.

10% belegt alleen in crypto‘s.

Goede informatie over beleggen

In het onderzoek komt naar voren dat cryptovaluta populair zijn onder jongeren. Het lijkt dat jongeren met weinig of geen spaargeld, vaker alleen crypto’s hebben. Het Nibud pleit voor meer goede informatie over beleggen en crypto’s. Vliegenthart: “Er wordt momenteel veel reclame gemaakt voor beleggen en cryptovaluta. We zouden graag zien dat daartegenover ook behulpzame informatie wordt geboden die jongeren helpt om de juiste keuzes te maken. Dit onderzoek laat zien dat jongeren het graag goed willen doen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat ze worden geholpen om hun geld op een zo verstandig mogelijke manier te investeren, zodat geldproblemen later worden voorkomen.”