Rotterdamse Onyx kolencentrale gaat definitief sluiten

Subsidie voor eigenaar van maximaal 212,5 miljoen euro

De eigenaar van de kolencentrale ontvangt maximaal €212,5 miljoen subsidie om de centrale vrijwillig en volledig te sluiten. Zodra aan alle voorwaarden zijn voldaan moet de centrale binnen twee maanden stoppen met kolen en binnen drie jaar zijn ontmanteld.

'Stap voor stap'

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius: "Stap voor stap faseren we de kolencentrales in Nederland uit en maken we onze energievoorziening schoner. Zo besparen we CO2 terwijl we een betrouwbare energievoorziening behouden. De komende jaren zijn de resterende drie kolencentrales namelijk nog nodig om stroom te leveren als er veel vraag naar is, bijvoorbeeld in periodes van weinig wind en zon."

Leveringszekerheid elektriciteit blijft geborgd

Met de sluiting van de kolencentrale van Onyx wordt de jaarlijkse CO2-uitstoot van de centrale van circa 3 megaton teruggebracht naar 0. De leveringszekerheid van elektriciteit blijft met de sluiting van de Onyx kolencentrale geborgd, doordat de resterende kolencentrales in de positie blijven om eventuele leveringszekerheidsrisico’s op te vangen.

Voorwaarden aan subsidie

Aan de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet Onyx Power een adequaat sociaal plan vaststellen, steun geven aan werknemers die mogelijk hun baan verliezen en moet de Europese Commissie uitsluitsel geven dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, krijgt de centrale twee maanden de tijd om definitief te stoppen met de elektriciteitsproductie met kolen. Vervolgens duurt de ontmanteling van de centrale maximaal drie jaar. Het kabinet heeft tevens met Onyx afgesproken dat het bedrijf afziet van de eerder verleende SDE+-subsidie voor het bij- en meestoken van biomassa.

Twee onderzoeken ingesteld om overcompensatie te voorkomen

Om objectief vast te stellen of met de toegekende subsidie geen sprake is van overcompensatie, heeft het kabinet twee onderzoeken laten uitvoeren. KPMG heeft het resterende verdienvermogen van de Onyx centrale onderzocht en concludeert dat de maximale subsidie niet te ruim is. Daarnaast heeft onderzoeksbureau Mace de technische staat van de centrale onderzocht en geconcludeerd dat de centrale technisch gezien langdurig in bedrijf had kunnen blijven. Op basis van deze adviezen heeft het kabinet besloten om de subsidie toe te kennen. De uitbetaling van de subsidie vindt stapsgewijs plaats.