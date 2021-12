Alternatieve cryptocurrency alsmaar populairder

Crypto

Hoewel ermee betalen in Nederland nog ietwat lastig is, zijn er voldoende andere redenen om voor crypto te kiezen. Dat is te zien op de koersen; het afgelopen jaar schoot de waarde van de bitcoin, de meest belangrijke cryptomunt, omhoog. Ook de koersen van andere altcoins, waaronder de Ripple koers, stegen opvallend snel.

Corona draagt bij aan stijging cryptokoersen

De stijging van de waarde van de bitcoin en de XRP (Ripple) is natuurlijk niet helemaal uit het niets gekomen. De cryptomarkt werkt op basis van het principe vraag en aanbod. Dat betekent dat wanneer de vraag naar crypto stijgt en er dus minder aanbod beschikbaar is de prijzen omhoog gaan. Toen aan het begin van 2020 de economie instortte door corona trokken ondernemers en investeerders zich terug van de aandelenmarkt. Daar was immers op dat moment geen enkele winst meer te behalen. Ze zochten naar een alternatief om in te investeren; dat werd de cryptomarkt. Cryptocurrency staat namelijk los van de economie omdat het een gedecentraliseerde munt is.

Je raadt het misschien al wel: door de komst van al die investeerders en ondernemers steeg de vraag naar crypto en schoten de prijzen omhoog. In oktober 2021 haalde de bitcoin een recordhoogte: één munt was toentertijd meer dan 66 duizend dollar waard. Omdat de bitcoin hiermee steeds minder goed te bereiken is voor de ‘normale burger’ steeg de interesse in altcoins ook. Ook dat is goed zichtbaar op de verschillende koersen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Ripple koers of naar de Cardano koers en je ziet een flinke stijging in waarde sinds het begin van de virtuele munten. Dat betekent veel geluk voor iedereen die voor de coronacrisis al cryptomunten had aangeschaft.

Veel voordelen van investeren in altcoins

Je hoeft tegenwoordig dus niet alleen in bitcoin te investeren om een graantje mee te pikken van de positieve resultaten van de diverse cryptokoersen. Besluit je om te investeren in een of meerdere altcoins dan profiteer je net zo goed van heel wat voordelen. Denk bijvoorbeeld aan:

- Investeren in altcoins betekent dat je op een betaalbare manier mee kunt handelen op de cryptomarkt. Altcoins hebben namelijk een lagere waarde dan de bitcoin en zijn daardoor beter te betalen

- Een groot voordeel van altcoins ten opzichte van de bitcoin is het feit dat de transactiesnelheid veel sneller is. Een transactie met bitcoin kan enkele minuten duren, terwijl een transactie met een altcoin (bijvoorbeeld XRP van Ripple) al binnen een deel van een seconde kan worden gedaan.

- Betalen met altcoins kan heel goedkoop of zelfs helemaal gratis. Bij sommige altcoins hoef je geen transactiekosten te betalen, waardoor altcoins voordeliger zijn dan betalen met bitcoin of ‘gewoon’ geld.

- Ook met altcoins kun je wereldwijd betalen. Dit kan zowel online als steeds vaker offline. In de toekomst zullen we waarschijnlijk alleen maar meer kunnen betalen met cryptomunten zoals altcoins.

- Het hebben en handelen in altcoins kan helemaal anoniem. Net als de bitcoin zijn altcoins gedecentraliseerd, wat betekent dat er geen bank als tussenpartij aanwezig is.

Investeren in altcoins kan geld opleveren

Dat men in onzekere tijden, zoals het coronavirus, op zoek gaat naar alternatieven voor bijvoorbeeld beleggingen en aandelen is niets nieuws. Het feit dat er steeds meer gewone burgers deelnemen aan dergelijke investeringen is wel iets van deze tijd. Ben je ook van plan om een deel van je geld te investeren in crypto? Onthoud in dat geval wel dat dit nooit zonder risico’s is. Veel mensen worden blind door de positieve berichten uit de cryptowereld. Feit is dat het de afgelopen maanden tot enkele jaren goed gaat op de cryptokoersen, zoals de Ripple koers en de Cardano koers. Dat betekent echter niet dat je maar blind moet gaan investeren.

Zo is het altijd aan te raden om je goed in te lezen over cryptocurrency. Veel mensen investeren in crypto zonder dat ze weten hoe het precies werkt. Daarnaast moet je nooit vanuit je emoties handelen. Gaat het een keer minder goed op de markt? Dat kan. Laat dit niet je gedrag beïnvloeden en investeer alleen in crypto wanneer je dat op de langere termijn kunt doen. Hierbij is het belangrijk om alleen met geld te beleggen dat je eventueel zou kunnen missen. Ga dus niet je hele vermogen in crypto beleggen, maar leg een deel apart om te investeren. Pas dan kun je geld verdienen met investeren in altcoins én is het leuk om geld in te leggen op de Ripple koers of de Cardano koers.