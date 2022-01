Recordomzet Royal FloraHolland

Royal FloraHolland boekte in 2021 een recordomzet van 5,6 miljard euro. Dat is een stijging van 800 miljoen euro in recordjaar 2019. De hoge omzet is te danken aan de prijsstijging van 20 procent, het aantal verkochte bloemen daalde ten opzichte van 2019.