Bijna 69 duizend nieuwbouwwoningen in 2021

In 2021 werden bijna 69 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat zijn er minder dan in 2019 en 2020, maar meer dan in de jaren 2012-2018. Daarmee groeide de woningvoorraad met 0,9 procent tot ruim 8 miljoen woningen. In Amsterdam werden de meeste nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen. Naast nieuwbouw voegen ook transformaties woningen toe aan de voorraad. In 2020 waren dat er ruim 10 duizend. De cijfers over 2021 komen pas later in het jaar beschikbaar.

Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks doorgaans met ruim 1 procent, gemiddeld zo’n 76 duizend woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage gedaald tot 0,6 (45 duizend nieuwbouwwoningen). In de vijf jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen tot ruim 70 duizend in 2019. In 2020 en 2021 werden er iets minder woningen opgeleverd. Dit is in lijn met het iets lagere aantal vergunde nieuwbouwwoningen na 2018. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is circa twee jaar.

Ruim 8 miljoen woningen

Nederland telde op 1 januari 2022 ruim 8,0 miljoen woningen. Dat zijn er ruim 77 duizend meer dan een jaar eerder. In juni 2021 werd de 8 miljoenste woning aan de voorraad toegevoegd. Door nieuwbouw groeide de woningvoorraad vorig jaar met bijna 69 duizend woningen. Behalve door nieuwbouw verandert de woningvoorraad ook door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. In 2020 werden door transformatie van gebouwen 10 duizend woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.