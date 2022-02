Drukte hypotheekmarkt houdt ook in het nieuwe jaar aan

Na de recordmaand december schiet de hypotheekmarkt in het nieuwe jaar, door de aangekondigde renteverhogingen, door naar de drukste januari van de afgelopen jaren. Met 54.559 aan hypotheekaanvragen ligt het aantal 38% hoger dan dezelfde maand vorig jaar. Delen wij de markt op in aanvragen voor aankoop woning en niet aankoop woning, dan is de verdeling 22.335 voor de kopersmarkt en 32.224 voor de niet kopersmarkt (oversluitingen en tweede hypotheken). Dit blijkt uit de data van HDN (Hypotheken Data Netwerk).