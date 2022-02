Voor het eerst meer dan 2 miljoen bedrijven

Het aantal webwinkels is sinds 2020 met meer dan de helft gestegen. Ook steeg het aantal bedrijven binnen de eventcatering met een kwart en dat is nu de grootste groep bedrijven binnen de horeca. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De jaargroei van 8,5 procent was de hoogste sinds de start van de metingen op deze manier in 2007, en ruim tweemaal zo groot als de groei in 2020. De toename van 163 duizend bedrijven bestond voor meer dan 90 procent uit bedrijven met 1 werkzame persoon. Ook procentueel gezien groeide deze groep bedrijven veruit het sterkst (10 procent). De groep bedrijven met 250 of meer werkzame personen groeide met 3,5 procent.

Minder opheffingen in 2021

De sterke groei van het aantal bedrijven in 2021 komt in grote mate doordat er minder bedrijven werden opgeheven. Terwijl het aantal opgeheven bedrijven in 2020 nog steeg met ruim 30 duizend, daalde het aantal opheffingen in 2021 met bijna 50 duizend. Het aandeel opgeheven bedrijven op het totaal aantal bedrijven bedroeg 4,8 procent in 2021. Nooit eerder sloot een kleiner percentage van de totale bedrijfspopulatie zijn deuren. Ook het aantal opgerichte bedrijven was niet eerder zo hoog als in 2021 (232 duizend).

Webwinkels met meer dan de helft gestegen sinds 2020

Het aantal webwinkels is sinds januari 2020 met ruim 63 procent gestegen naar bijna 80 duizend. 18,5 duizend webwinkels verkopen kleding, dat is ruim 50 procent meer dan voor corona. De grootste stijging lag bij webwinkels met een algemeen assortiment, deze zijn meer dan verdubbeld in aantal. Webwinkels in huis- en tuinartikelen (+89 procent), en webwinkels in voeding (+83 procent) namen ook sterk in aantal toe in de afgelopen twee jaar. Ruim 80 procent van de webwinkels in 2022 zijn bedrijven met 1 werkzame persoon.

Eventcatering met ruim een kwart toegenomen

Sinds januari 2020 is het aantal bedrijven in de eventcatering met ruim een kwart gestegen naar 16,7 duizend. Naast catering voor feesten en partijen gaat het hierbij ook om het bereiden van maaltijden die uitsluitend via een bezorgdienst worden geleverd. De eventcatering is nu de grootste groep bedrijven binnen de horeca, in 2020 waren dat nog de snackbars, lunchrooms en eetkramen. Cafés, kantines en contractcatering en overige logiesverstrekking zijn de enige branches binnen de horeca waar het aantal bedrijven is gedaald. Het aantal restaurants steeg in de periode 2020-2022 nog met 7 procent.