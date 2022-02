Kabinet stelt voor bedrijfsleven 500 miljoen euro Brexitsteun beschikbaar

Het kabinet stelt via de zogenoemde Brexit Adjustment Reserve in totaal 500 miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse ondernemers en vissers die te maken hebben met negatieve gevolgen van Brexit. Het geld is beschikbaar gesteld door de Europese Unie en is bedoeld om ondernemers te ondersteunen in de omschakeling naar de nieuwe situatie waarbij het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de EU.