Consumptie huishoudens groeit met 4,5 procent in december

In december 2021 hebben consumenten 4,5 procent meer besteed dan in december 2020, meldt het CBS. Ze gaven vooral meer uit aan diensten en duurzame goederen. In vergelijking met december 2019 besteedden consumenten 7,7 procent minder in december 2021. In november werd er meer geconsumeerd dan twee jaar eerder.

Consument besteedt meer aan diensten en duurzame goederen

Consumenten hebben in december, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, 7,1 procent meer uitgegeven aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd, dan in december 2020. De horeca, pretparken, theaters, bioscopen, dierentuinen en zwembaden moesten vanaf 19 december weliswaar hun deuren sluiten, maar in december 2020 waren deze bedrijven de hele maand dicht. De consumptie van diensten was in december 2021 nog wel 10,9 procent lager dan in december 2019. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

In december hebben consumenten 5,3 procent meer besteed aan duurzame goederen dan in december 2020. Vooral aan kleding, schoenen, woninginrichtingsartikelen en elektrische apparatuur hebben ze meer uitgegeven. De uitgaven aan vervoermiddelen waren daarentegen lager dan een jaar eerder. Vanaf 19 december moesten de meeste winkels dicht. In december 2020 ging de lockdown voor de detailhandel op 14 december in. Ook was er toen nog geen click&collect-systeem; in tegenstelling tot eind december 2020 was het eind december 2021 mogelijk producten online te bestellen en vervolgens op te halen in de winkel. In december 2021 waren de bestedingen aan duurzame goederen 11,8 procent lager dan in december 2019.

Aan overige goederen, zoals gas, elektriciteit, motorbrandstoffen en persoonlijke verzorgingsproducten, hebben consumenten 3,4 procent meer gespendeerd dan in december 2020. Consumenten verbruikten iets meer energie en gaven meer uit aan persoonlijke verzorgingsproducten. Aan motorbrandstoffen werd minder besteed dan een jaar eerder.

In december hebben consumenten 2,3 procent minder besteed aan voedings- en genotmiddelen dan in december 2020. Vooral aan alcohol en tabak werd minder uitgegeven.

Twee weken geleden meldde het CBS dat de detailhandel in december ruim 4 procent meer heeft omgezet dan in december 2020. Het verkoopvolume was 2,9 procent groter. De omzet van de non-foodsector groeide met 2,5 procent en die van de foodsector met 0,6 procent. Deze cijfers zijn ook gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.