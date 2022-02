Omzet horeca krimpt in 4e kwartaal door aanscherping coronamaatregelen

De omzet in de horeca, voor seizoen gecorrigeerd, daalde in het vierde kwartaal van 2021 met 18,5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het CBS. Dat komt vooral door de aanscherping van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In het derde kwartaal maakte de horeca nog een forse opleving door toen de restricties werden versoepeld. Met het vierde kwartaal is ook het jaarcijfer beschikbaar. In 2021 groeide de omzet van de horeca met 13,5 procent ten opzichte van 2020. Vergeleken met het pre-coronajaar 2019 kromp de omzet met 25 procent. De horeca is één van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis.