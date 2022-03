Nederland doet weer belastingaangifte

Ruim 8 miljoen mensen kunnen vanaf dinsdag 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2021. De Belastingdienst heeft al zoveel mogelijk gegevens vooraf ingevuld. Het goed controleren van die gegevens en aanvullen waar nodig blijft wel belangrijk. Zeker wanneer er iets is veranderd in 2021. En voor iedereen die aangifte doen een lastige klus vindt, is er hulp.

Circa 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers kregen de afgelopen periode een uitnodiging om aangifte te doen over 2021. De aangifteperiode loopt van 1 maart tot 1 mei. Voor veel mensen geldt dat wanneer zij vóór 1 april aangifte doen, zij vóór 1 juli horen of zij geld terug krijgen of moeten betalen.

Net als in voorgaande jaren maakt de Belastingdienst aangifte doen zo makkelijk mogelijk. Veel gegevens zijn vooraf ingevuld. Dit helpt mensen om tijdig en volledig aangifte te doen en verkleint de kans op onbewuste fouten.

Veranderingen in persoonlijke situatie

Als er iets is gewijzigd in de persoonlijke situatie, dan is het nog belangrijker om de aangifte goed te controleren en aan te vullen. Voorbeelden daarvan zijn een scheiding, het stoppen met een onderneming of het oversluiten van een hypotheek.

Als mensen in 2021 bijvoorbeeld hun hypotheek voor de eigen woning hebben overgesloten vanwege de lage rente, betalen ze waarschijnlijk minder hypotheekrente. Dus kunnen ze minder aftrekken. Aan de andere kant zijn de oversluitkosten van de hypotheek en de boeterente meestal aftrekbaar. Het is belangrijk dergelijke gegevens goed te controleren en aan te vullen.

Coronasteunmaatregelen in de aangifte

Ook in 2021 konden ondernemers gebruik maken van coronasteunmaatregelen. De fiscale gevolgen van deze coronasteunmaatregelen zijn voor iedereen anders.

De Belastingdienst houdt in de aangifte rekening met ontvangen steunmaatregelen. De overbruggingsregeling zoals de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is al vooraf ingevuld in de aangifte. Ondernemers worden gevraagd de gegevens over deze uitkeringen goed te controleren en indien nodig aan te passen. Ook worden ondernemers in de aangifte gewezen op de rubrieken die gaan over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), die zijn aangewezen als vrijgestelde winstbestandsdelen. Daarnaast bevat de aangifte een verwijzing naar het versoepelde urencriterium.