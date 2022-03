Inflatie iets gedaald naar 6,2% maar stijging door oorlog Oekraïne verwacht

In februari waren consumentengoederen en -diensten 6,2 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. 'In januari was de inflatie 6,4 procent', zo meldt het CBS donderdag.

Kleinere prijsstijging energie

De afname van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming). 'In februari was energie 77 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In januari was dit 88 procent', aldus het CBS.

Oorlog Oekraïne

In deze cijfers van het CBS is nog geen rekening gehouden met de enorme stijging van de prijs van gas en olie als gevolg van de oorlog in Oekraïne die op 24 februari is begonnen. Economen verwachten dat door de oorlog in Oekraïne de prijzen van gas en olie nog verder zullen stijgen waardoor de koopkracht flink omlaag gaat. Reparatiemaatregelen van de overheid tegen deze forse daling van de koopkracht door de oorlog zullen niet voldoende zijn. Naast energie had ook de prijsontwikkeling van mobiele telefoons een drukkend effect op de inflatie.

Meubelen en voeding duurder

De prijsontwikkelingen van meubelen en voeding hadden daarentegen een opwaarts effect op de inflatie. Meubelen (inclusief stoffering en vloerbedekking) waren in februari 9,7 procent duurder dan een jaar eerder. In januari was dit 6,7 procent. De prijsstijging op jaarbasis van voedingsmiddelen nam toe van 4,3 procent in januari naar 4,9 procent in februari.

Inflatie eurozone neemt verder toe

Het CBS publiceert sinds 1996 twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in februari 7,3 procent duurder dan een jaar eerder, in januari was dat 7,6 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 5,1 procent in januari naar 5,8 procent in februari. Dat is de hoogste inflatie ooit gemeten in de eurozone.