EU wil mogelijk verbod op import olie uit Rusland. Gaat Rusland gaskraan dichtdraaien?

De EU zal deze week met onder meer de Amerikaanse president Biden samenkomen in een serie bijeenkomsten bedoeld om een vijfde ronde sancties tegen Rusland voor te bereiden. Op dit moment lijken de sacties die de EU en de VS hebben genomen niet genoeg om Poetin op de knieen te krijgen in de oorlog in de Oekraïne. De EU staat nu voor de beslissing wel of geen verbod op import van Russische olie te verbieden, zoals de VS en Groot-Brittannië eerder wel deden.

Of het tot een importverbod komt is nog maar de vraag. EU-landen moeten wel unaniem instemmen met een verbod. Baltische staten zoals Litouwen zijn voor, maar Duitsland waarschuwt om geen overhaaste beslissingen te maken gezien de huidige energieprijzen op onder andere brandstof en gas.

Rusland dreigt met dichtdraaien gaskraan

De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat er geen taboes zijn bij het bespreken van nieuwe sancties. Moskou heeft inmiddels laten weten de gaskraan dicht te draaien mocht de EU beslissen de import op Russisch olie te verbieden. De EU is voor 40 procent van de gastoevoer afhankelijk van Rusland. Duitsland is de grootste afnemer.