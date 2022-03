Nederland versterkt samenwerking op waterstof met VAE en Oman

Transportroutes waterstof

De samenwerking richt zich onder meer op het opzetten van transportroutes van waterstof naar Nederland als toegangspoort tot Europa en het ontwikkelen van technologieën en standaarden. Woensdag heeft minister Schreinemacher in Oman gesproken over soortgelijke afspraken voor samenwerking.

Handelskansen voor Nederland

De overstap naar meer duurzame energie levert voor het Nederlandse bedrijfsleven veel kansen op. Minister Schreinemacher: "In de VAE en Oman is er behoefte aan datgene waarmee onze ondernemers zich onderscheiden. We zijn innovatief en we leveren kwaliteit. Als minister voor Buitenlandse Handel merk ik in alle gesprekken hoeveel vraag daarnaar is."

Investeringen infrastructuur haven Rotterdam

De economische relatie van Nederland met de VAE en Oman is gericht op het duurzame gebruik van water, energie en voedsel. Schreinemacher: “De stappen op het gebied van waterstof zijn belangrijk voor onze samenwerking met beide landen. We gaan kijken hoe we transportroutes naar Nederland voor schone waterstof kunnen opzetten. En we praten over mogelijke investeringen in de infrastructuur in Nederland, bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam. Dit is nodig om onze klimaatdoelen te behalen en het creëert ook weer kansen voor Nederlandse bedrijven.”

Stap richting een CO2-arme economie

De VAE en Oman hebben allebei de ambitie om meer duurzame energie op te wekken. De afgelopen jaren is er door beide landen veel geïnvesteerd in de lokale waterstofsector. Voor Nederland zijn de afspraken een stap richting een CO2-arme economie. "Op de lange termijn moeten we af van olie en gas. Maar de oorlog in Oekraïne laat zien hoe belangrijk leveringszekerheid is voor de korte termijn." Daarom heeft Schreinemacher tijdens de gesprekken over duurzame energie ook extra olie- en gasleveranties aan de orde gesteld: "Die gesprekken verliepen positief, de eerste stap is nu gezet. De komende periode gaan we verder in gesprek.”

Bezoek aan de Golfregio

Minister Schreinemacher was maandag, dinsdag en woensdag op bezoek in de VAE en Oman. In de VAE bezocht zij onder andere EXPO 2020 Dubai, de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten, die op 31 maart 2022 zijn deuren sluit. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat leidde gelijktijdig een handelsmissie naar de VAE en de EXPO. Vijftig bedrijven uit Nederland namen hieraan deel.

Oman

In Oman ontmoette Schreinemacher Nederlandse bedrijven die daar actief zijn, onder andere op het gebied van klimaatadaptatie. Ook bezocht de minister de haven van Sohar. De haven is een gezamenlijke onderneming van het Havenbedrijf Rotterdam en de overheid van Oman.