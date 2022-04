'Lichte bries' zorgt voor enige afkoeling oververhitte woningmarkt

Met een wat minder extreme prijsstijging en een iets toegenomen woningaanbod waaide er in het eerste kwartaal van 2022 een lichte bries door de oververhitte woningmarkt. 'Aan het eind van het eerste kwartaal 2022 stonden ruim 17.000 woningen te koop. Dat is 10% meer dan in kwartaal 4 van 2021', zo meldt de NVM donderdag.

Gemiddelde verkoopprijs bestaande woning 2,1% gedaald

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning daalde in het eerste kwartaal van 2022 met 2,1% ten opzichte van het vierde kwartaal 2021 naar 428.000 euro, maar op jaarbasis is de prijsstijging nog altijd gemiddeld 13,7%. 'Dit is niet meer zo extreem als in de afgelopen drie kwartalen toen de prijs met circa 20% op jaarbasis steeg', aldus de NVM.

Prijs nieuwbouwwoning 466.000 euro

Een nieuwbouwwoning noteerde in het eerste kwartaal van 2022 net als een kwartaal eerder opnieuw 466.000 euro. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2021 is de prijsstijging voor een nieuwbouwwoning op jaarbasis 11,5%. Zo blijkt uit de woningmarktcijfers van de NVM over het eerste kwartaal 2022.

'Druk op woningmarkt blijft onverminderd hoog'

In de jaar op jaar vergelijking is het aanbod te koop staande woningen in Nederland wel opnieuw afgenomen. In het eerste kwartaal zijn circa 29.000 woningen verkocht. Dat is circa 19% minder ten opzichte van een jaar eerder. De druk op de woningmarkt blijft daarmee onverminderd hoog.