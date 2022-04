Koopwoningen in maart 19,5 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in maart 19,5 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging is opnieuw wat kleiner dan een maand eerder. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in maart 93,6 procent hoger.

Minder transacties bestaande koopwoningen in maart

Het Kadaster maakte bekend dat het in maart 15.833 woningtransacties registreerde. Dat is ruim 37 procent minder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 43.923 woningen verkocht, ruim 34 procent minder dan in dezelfde periode van 2021.